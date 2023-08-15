مسلسل أزمات أحزاب الحركة المدنية عرض مستمر.. تدشين التيار الحر فجر الأزمة.. وزيارة صباحي لسوريا واجتماع الساحل «بالقائمة»

الحركة المدنية ، توقع الكثير من السياسيين أن يشهد الحوار الوطنى مشاحنات وربما مصادمات بين الأحزاب المعارضة وتمثلها أحزاب الحركة المدنية والأحزاب المؤيدة لسياسات الحكومة على طاولة الحوار الوطنى لكن المفاجأة كانت فى أن يأتى الاختلاف والانقسامات من الداخل، وبالتحديد من داخل أحزاب الحركة المدنية.

استقالات حزب المحافظين

والمتابع يجد الأزمات التي طالت أحزاب الحركة المدنية بدأت مع انطلاق الحوار الوطنى، عندما استقال عدد من قيادات حزب المحافظين، على رأسهم الدكتور باسل عادل أمين لجنة السياسات ورئيس حكومة الظل، وسوزان حرفى الكاتبة الصحفية، بعد اعتراض رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام على اجتماعهما مع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني وإبداء موافقتهما على الحوار الوطنى، دون الانتظار لقرار الحزب، الأمر الذى استهجنه كثيرون خاصة أن الحزب بعد ذلك بأيام قليلة قرر المشاركة فى الحوار الوطنى ضمن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية.

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تدشين التيار الحر فجر أزمة جديدة

في حين بدأت أزمة جديدة تلوح في الأفق مع تدشين التيار الليبرالى الحر، الذى قام بتدشينه ٤ أحزاب من أحزاب الحركة المدنية هم: الدستور، الإصلاح والتنمية، مصر الحرية، المحافظين، بجانب عدد من الشخصيات العامة، حيث بدأ الهجوم على التيار بسبب ترأس هشام قاسم لمجلس أمناء التيار الحر، حيث اتهمه كمال أبو عيطة القيادى بالحركة المدنية بالموافقة على سياسات التطبيع مع إسرائيل، الأمر الذى دعا هشام قاسم للرد عليه، وكذلك جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، مما دفع القيادى الناصرى كمال أبو عيطة لتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت ضد هشام قاسم بسبب خوضه فى ذمته المالية، على حد قوله.

حمدين صباحى وزيارة سوريا

ولم تكن هذه هى الأزمة الأخيرة لأحزاب الحركة المدنية، حيث جاءت زيارة حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق والقيادى الناصرى لسوريا ولقاء مع الرئيس السورى بشار الأسد، ليفتح خالد داود المتحدث الرسمي للحركة المدنية، وتبعه أكرم إسماعيل عضو حزب العيش والحرية، النار على حمدين صباحى فى هجوم غير مبرر رفضا لهذا اللقاء وتنصلا منه، الأمر الذى دفع حمدين صباحى للرد والتوضيح فى تصريح صحفى.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث تقدم تامر جمعة المحامى ورئيس حزب الدستور الأسبق، وأحد مؤسسى التيار الحر، باستقالته من التيار الحر، مبديا أسبابا كثيرة، منها أن التيار ابتعد عن أهدافه.

اجتماع الساحل يشعل الخلاف

ولم تنته الأزمات عند هذه المرحلة، لتدخل مرحلة أخرى، حيث جاء اجتماع الساحل بين عدد من القيادات السياسية منها قيادات فى الحركة المدنية، لتشعل أزمة أخرى حول اتفاقات واجتماعات مخصصة للبعض دون الآخر من المعارضة المصرية، حيث صرح علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأنه لا يعلم أى شىء عن هذا الاجتماع إلا من خلال الفيس بوك، كما صرح خالد داود المتحدث الرسمي للحركة المدنية بأن اجتماع عدد من الشخصيات التابعين للحركة المدنية في الساحل الشمالي لم يكن له علاقة بالحركة المدنية الديمقراطية، وأن مبادرة أكمل قرطام قيد الدراسة، فى حين لم يعلق رؤساء أحزاب المصرى الديمقراطي، العدل، الإصلاح والتنمية، العربى الناصرى، والشيوخ المصرى والحزب الاشتراكي المصرى على هذه الأحداث.

الحركة المدنية ستظل كتلة معارضة