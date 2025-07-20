أول صور لعناصر خلية حسم الإرهابية

أكدت وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بكل حسم وحزم لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره، وإثارة الفوضى، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية يقظة وجاهزة لإحباط أي محاولة للنيل من مقدرات الدولة وسلامة المواطنين، والضرب بيد من حديد لكل من يسعى فسادا.

الداخلية: التصدي بكل حسم لكل من يسعى نشر الفوضى بالبلاد

واستشهد مواطن فيما أصيب ضابط شرطة وقتل عناصر خلية حركة حسم الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات إنقاذ الرهائن التابعة لقطاع الأمن الوطنى، خلال اقتحام شقة سكنية تحصن بها عناصر الإرهاب.

الداخلية: مصرع عناصر الخلية الإرهابية واستشهاد مواطن واصابة ضابط

جاء ذلك عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار؛ مما دفعها للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت مباشرة التحقيقات.

وكشف قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن قيام حركة حسم الإرهابية بتصوير مقطع فيديو دعائي لها لتروج عن نشاطها في إحدى الدول المجاورة لمصر.

الأمن الوطني: حركة حسم قامت بتصوير مقطع الفيديو في إحدى الدول المجاورة

وقامت قوات إنقاذ الرهائن بتنفيذ عملية نوعية ضد عناصر خلية حسم الإرهابية، ونجحت في اقتحام مكان اختبائهم.

وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

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