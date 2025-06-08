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مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها للمواطنين لممارسة الأنشطة في ثالث أيام العيد

مراكزشباب الشرقية
مراكزشباب الشرقية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  استمرار مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة في استقبال المواطنين، لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال إجازة عيد الأضحى، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

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مراكز الشباب مفتوحة أول وثانى أيام عيد الأضحى 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة على مدار اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب

 

المهندس حازم الأشموني 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها للمحتفلين بعيد الأضحى

العيد أحلى بمراكز الشباب بالشرقية 

أشاد المحافظ بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

 

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