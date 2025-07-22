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خسائر بالملايين، لحظة تحطم رافعة وشاحنة إسرائيلية أثناء نقل قاعدة عسكرية (فيديو)

تحطم شاحنة لحظة رفع
تحطم شاحنة لحظة رفع قاعدة عسكرية إسرائيلية، فيتو

تحطم رافعة وشاحنة إسرائيلية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يكشف تحطم رافعة وشاحنة إسرائيلية بالكامل أثناء محاولتهما رفع قاعدة عسكرية إسرائيلية في مدينة شيلوه، ولحقت أضرارا جسيمة بمنزل، ما تسبب في أضرار تصل إلى ملايين.

لحظة تحطم شاحنة ورافعة إسرائيلية، فيتو
لحظة تحطم شاحنة ورافعة إسرائيلية، فيتو


ويظهر المقطع محاولة رفع قاعدة عسكرية في إسرائيل، الأمر الذي تحول لكارثة، أسفرت عن تحطم الرافعة والشاحنة بالكامل، وأثار حالة من الرعب لدي الإسرائيليين الذين كانوا يقومون بعملية رفع القاعدة العسكرية الإسرائيلية.

الجدير بالذكر أن مدينة شيلوه، التي تقع بها القاعدة العسكرية الإسرائيلية، تقع على بعد 45 كيلو متر شمال القدس المحتلة، وهذه المدينة تم تنظيمها كمستوطنة مجتمعية دينية إسرائيلية، وهي مجاورة للمستوطنات الإسرائيلية (إيلي ومعالي ليفونا) والقرى الفلسطينية (سنجل وترمسعيا وقريوت)، وتقع ضمن اختصاص المجلس الإقليمي ماته بنيامين.

 


ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن حكومة الاحتلال  الإسرائيلي تنازع في هذا الرأي.
 

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