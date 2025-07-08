الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

بزعم محاصرة المقاومة، سموتريتش يدعو لعدم إرسال مساعدات إلى غزة

سموتيرش،فيتو
سموتيرش،فيتو

دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء ورئيس الأركان إلى التوقف الفوري عن إرسال المساعدات إلى "المقاومة الفلسطينية" في غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل حماقة وتعرض جنود الاحتلال للخطر.

وتابع سموتريتش: علينا محاصرة مناطق القتال واستنزاف العدو قبل أن يواجه مقاتلينا.

وادعى: من غير المنطقي حتى في إطار صفقة رهائن السماح للعدو بإعادة ترسيخ وجوده وتعريض مقاتلينا للخطر مجددا، مضيفًا: لا يمكن الانتصار في الحرب بهذا الأسلوب في إدارة المعارك.

استهدف مواطنين في دير البلح 

واستهدف قصف بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي مواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وفي سياق آخر، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سكان مدينة سديروت الواقعة شمال غلاف غزة أبلغوا، عن سماع دويِّ انفجار قوي هزَّ المنطقة بشكل مفاجئ، تبعه انقطاع كامل في التيار الكهربائي.

انفجار في غلاف غزة

وأشارت القناة إلى أن الانفجار سُمع في عدة أحياء بالمدينة، مما أثار حالة من القلق والارتباك في صفوف السكان، خاصة مع استمرار التوتر في الجنوب.

حتى لحظة نشر الخبر، لم تصدر وزارة الأمن الإسرائيلية أو جيش الاحتلال أي بيان رسمي بشأن أسباب الانفجار أو نتائجه، ما فتح الباب أمام تكهنات في الأوساط الإعلامية.

خلفية أمنية مشحونة

الانفجار يأتي في ظل تصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتزايد المخاوف من تدهور أمني أوسع في محيط الغلاف.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن المنطقة تشهد تعزيزات أمنية وتحركات عسكرية مكثفة، تحسبًا لأي هجمات محتملة أو اختراقات من قطاع غزة.

فرق الطوارئ تتحرك

شوهدت سيارات الإطفاء والإسعاف تتجه نحو موقع الانفجار، فيما أُبلغ عن أعمال مسح وتمشيط من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية للتأكد من عدم وجود أضرار إضافية أو ضحايا.

تبقى تفاصيل الحادث غامضة حتى هذه اللحظة، فيما يتابع الإسرائيليون بقلق التطورات الجارية في جنوب البلاد، وسط مخاوف من جولة تصعيد جديدة.

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