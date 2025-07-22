يضم 24 مدرسة، قيادات الأزهر يفتتحون المقر الرسمي لأكاديمية «مواهب وقدرات» للوافدين

افتتح اليوم الثلاثاء، أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، يرافقه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر للوافدين، رئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مبنى التعليم المستمر والتطوير المهني بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، والذي يمثل المقر الرسمي لـ"أكاديمية مواهب وقدرات"، وهو افتتاح مصحوب بهيكلة شاملة لمدارسها، التي وصل عددها إلى أربع وعشرين مدرسة، بسعة تتجاوز ألف طالب.

قيادات الأزهر يفتتحون المقر الرسمي لأكاديمية «مواهب وقدرات» للوافدين

وأكد وكيل الأزهر، أن افتتاح هذه الأكاديمية يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأبنائه الوافدين، مشددًا على أن هذا المركز المتكامل سيُسهم في تطوير مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم وصقل قدراتهم، ليعود نفعهم على الأزهر والإسلام والمسلمين.

رؤية الأزهر الشاملة التي تسعى لتربية المسلم الصالح في جميع جوانب الحياة

وأوضح أن هذا الصرح يُجسد رؤية الأزهر الشاملة التي تسعى لتربية المسلم الصالح في جميع جوانب الحياة؛ روحيًّا وعلميًّا ونفسيًّا، بما يُحقق له السعادة في الدنيا والآخرة، قائلًا: "الإسلام وضع قواعد متكاملة تُسعد المسلم في علاقته بربه، وبأخيه، وبوطنه، وبنفسه".

من جانبها، أكدت د. نهلة الصعيدي أن الأكاديمية ستُتيح للطلاب فرصًا نوعية لتطوير الذات واكتشاف القدرات، سواء في الجوانب العلمية أو الفنية أو القيادية، مشيرة إلى أن المركز سيتحول إلى حاضنة للتميز وإبداع للطلاب الوافدين تحت مظلة الأزهر الشريف.

وفي ختام الافتتاح، عبّرت القيادات الأزهرية عن اعتزازها بهذه الخطوة المهمة، مشيدين بالجهود المبذولة من أجل دعم الطلاب الوافدين، ومؤكدين أن الأكاديمية تمثل لبنة جديدة في بناء شخصية أزهرية عالمية، تتسلح بالعلم والقيم والانفتاح.

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