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جامعة الأزهر تقرر فتح التسجيل بدورة استثنائية في التربية الوطنية لطالبات الفرق الأولى

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

 قررت إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والعقيد محمود فؤاد، مدير إدارة التربية الوطنية بجامعة الأزهر؛ فتح دورة استثنائية في (التربية الوطنية) لطالبات الفرقة الأولى في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة السبت القادم الموافق 26 يوليو الجاري 2025 م. 

جامعة الأزهر تقرر فتح التسجيل بدورة استثنائية في (التربية الوطنية) لطالبات الفرق الأولى السبت القادم 

وأوضح العميد محمود فؤاد، مدير إدارة التربية الوطنية بالجامعة، أن هذه الدورة استثنائية وسوف تكون الأخيرة لافتًا إلى أنها سوف تقام في مدرج كلية التجارة بنات القاهرة بداية من يوم السبت القادم.

عقد وتنظيم أكثر من 50 دورة تربية وطنية للطالبات

وأضاف فؤاد أن جامعة الأزهر انتهت من عقد وتنظيم أكثر من 50 دورة تربية وطنية للطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم بهدف رفع الوعي وزيادة الانتماء لدى طالبات الجامعة.

ووجه فؤاد بناته طالبات الفرقة الأولى بمختلف الكليات واللائي لم يؤدين دورة التربية الوطنية بسرعة التسجيل عبر هذا  الرابط.

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