ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة داخل مدرسة في بنجلاديش لـ 27 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالى داخل حرم مدرسة فى العاصمة دكا إلى 27 قتيلا على الأقل، أغلبهم من الأطفال.

وأوضح مسئول بوزارة الصحة ورعاية الأسرة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الثلاثاء، أن الحادث، الذي يعد الأخطر الذي تشهده البلاد منذ عقود، أسفر حتى الآن عن مقتل 27 شخصا، بينهم 25 طفلا، وتسبب في إصابة أكثر من 170 آخرين، يخضع 78 منهم للعلاج في المستشفيات المختلفة.

الطائرة كانت في مهمة تدريب روتينية عندما تعرضت لعطل ميكانيكي

ومن جانبه، أعلن الجيش البنغالى أن الطائرة كانت في مهمة تدريب روتينية عندما تعرضت لعطل ميكانيكي، فيما حاول الطيار تحويل مسار الطائرة بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان، إلا أنه اصطدم بمبنى المدرسة المكون من طابقين.

وأعلنت الحكومة البنغالية المؤقتة الحداد الوطني لمدة يوم واحد، وأعرب رئيس الوزراء محمد يونس، عن حزنه العميق إزاء سقوط ضحايا في الحادث، قائلا، في منشور على موقع (إكس): "إن الخسارة التي لحقت بالقوات الجوية والطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وموظفي مدرسة وكلية مايلستون، بالإضافة إلى المتضررين الآخرين من هذا الحادث، لا يمكن تعويضها".

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