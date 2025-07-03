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رياضة

شاهد، موقع حادث تحطم سيارة نجم ليفربول ديوجو جوتا

سيارة ديوجو جوتا،فيتو
سيارة ديوجو جوتا،فيتو

نشرت عدد من الصحف العالمية الرياضية موقع الحادث التي تحطمت فيه سيارة البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي، والذي لقى مصرعه صباح اليوم الخميس إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

 

وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي


وبحسب ما أفادت به صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا في إسبانيا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول صاحب الـ 28 عامًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا) وهو لاعب كرة قدم أيضًا عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.
 

 

ليفربول توج الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، معادلًا بذلك رقم مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تتويجًا باللقب على مدار التاريخ.


وسجل جوتا، 65 هدفًا في مواسمه الخمسة مع ليفربول، وشارك في 182 مباراة وقدّم 22 تمريرة حاسمة، وفي الوقت نفسه، فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال فترة وجوده مع ليفربول.

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