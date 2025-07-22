الثلاثاء 22 يوليو 2025
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اقتصاد

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025؛ تباينًا ملحوظًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي مقابل انخفاض الأبيض والأحمر، كما تباينت أسعار البيضة الواحدة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أحدث تقرير لها، وجاءت كالآتي:

 

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 142.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 110 جنيهات و175 جنيهًا.

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.3 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4  جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 141 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 120 جنيهًا و165 جنيهًا.

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.1 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 135.4 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 جنيهًا و150 جنيهًا.

 6 جنيهات سعر البيضة البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5 جنيهات للبيضة الواحدة،  فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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