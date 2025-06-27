الجمعة 27 يونيو 2025
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محافظات

رأس البر تواصل جذب الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع

راس البر تستقبل زائريها
راس البر تستقبل زائريها في عطلة نهاية الاسبوع، فيتو

شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط إقبالا كبيرا من الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل أجواء صيفية معتدلة وإجراءات تنظيمية مشددة لضمان راحة وسلامة المصطافين.

رفع حالة الاستعداد القصوى

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وائل الشربيني، جهودها لرفع درجة الاستعداد القصوى، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين القادمين من مختلف المحافظات.

راس البر تستقبل زائريها في عطلة نهاية الاسبوع
راس البر تستقبل زائريها في عطلة نهاية الاسبوع

شواطئ مجهزة ومرافق متكاملة

توافد الآلاف من المصطافين على الشواطئ التي شهدت تجهيزات متعددة شملت أبراج الإنقاذ والمعدات البحرية وخيم تجميع الأطفال التائهين، إلى جانب نقاط الإسعاف وفرق الإنقاذ المنتشرة على امتداد الشاطئ. كما استقبلت الشواطئ المجانية الزوار وسط استعدادات ميدانية متواصلة لضمان الأمان والانضباط.

حملات نظافة وخدمات دورية

تواصل الوحدة المحلية تنفيذ حملات دورية لرفع المخلفات والقمامة من الشواطئ، بالتوازي مع التأكد من جاهزية كافة المرافق الخدمية، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة لرواد المدينة.

متابعة ميدانية من المحافظ

وفي هذا السياق، تابع محافظ دمياط ميدانيا جهود الوحدة المحلية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لزوار رأس البر، موجها باستمرار رفع درجة التأهب خلال موسم الصيف لتلبية احتياجات المواطنين والزائرين على مدار الساعة.

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