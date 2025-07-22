حصاد مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري في 6 أشهر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن حصاد ما تم إنجازه في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري والتي انطلقت من ٦ أشهر حتى الآن.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق شهدت تحقيق تقدم ملموس نحو التخلص الآمن من الأدوية غير الصالحة للاستخدام وحماية صحة المواطنين، شملت هذه المرحلة تنفيذ مسح شامل لرصد الأدوية المنتهية الصلاحية داخل المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، تمهيدًا للمرحلة التالية الخاصة بالسحب وفقًا للمعايير البيئية والصحية.

وقد شمل المسح نحو 78% من إجمالي المؤسسات الصيدلية بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث قام بالتسجيل 62.5% من المؤسسات الصيدلية على الرابط المخصص للمبادرة لتسجيل العبوات الدوائية المنتهية الصلاحية، وعدد 17,884,766 وحدة دوائية تم رصدها، إضافةً إلى تسجيل 15.5% من المؤسسات الصيدلية التي أفادت بعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية لديها.

محافظة الوادي الجديد تتصدر بنسبة 100% من إجمالي الصيدليات

حيث تصدّرت محافظة الوادي الجديد بنسبة 100% من إجمالي الصيدليات، تلتها السويس ومطروح والأقصر بنسبة 97%، ثم دمياط والإسماعيلية بنسبة 96%، والمنيا بنسبة 95%. كما حققت بني سويف وسوهاج نسبة 94%، وكذلك بورسعيد وشمال سيناء بنفس النسبة، تلتها المنوفية بنسبة 91%، والشرقية بنسبة 89%، والإسكندرية بنسبة 87%.

أما باقي المحافظات، فقد سجلت البحيرة وكفر الشيخ نسبة 84%، والدقهلية 81%، والقليوبية 79%، تلتها الغربية بنسبة 72%، ثم قنا بنسبة 66%. بينما بلغت النسبة في أسوان والقاهرة 64%، تليهما الجيزة بنسبة 62%، ثم أسيوط بنسبة 59%، والبحر الأحمر بنسبة 57%، والفيوم بنسبة 52%، وأخيرًا محافظة جنوب سيناء بنسبة مشاركة بلغت 49% من إجمالي الصيدليات بها.



تأتي هذه الجهود ضمن المرحلة الحالية للمبادرة، المخصصة لتسجيل الوحدات الدوائية المنتهية الصلاحية حتى 30 يوليو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الصيدليات للمشاركة، يعقبها بدء مرحلة السحب الفعلي لمدة 3 أشهر تنتهي في 30 أكتوبر 2025، حيث يقوم الموزعون بسحب الوحدات التي تم تسجيلها من الصيدليات.

وفي سبيل تحقيق مشاركة شاملة، يتم إعداد تقارير مفصلة حيال المؤسسات الصيدلية التي تمتنع عن التسجيل لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما تم تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين عن نقابة الصيادلة، غرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، إضافةً إلى لجان متابعة فرعية في جميع المحافظات بمشاركة ممثلين من الأطراف المعنية بالسوق الدوائي، وذلك لمتابعة التنفيذ، ضمان سرعة الإجراءات، وتذليل أي عقبات قد تواجه الصيدليات أو شركات التوزيع.

وعلى كافة الصيدليات سرعة تسجيل الوحدات منتهية الصلاحية وفقًا للجدول الزمني المقرر، والتعاون الكامل مع كافة أطراف المبادرة، سعيًا لتحقيق بيئة دوائية أكثر أمانًا وجودة في ربوع الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بشراكة المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة.

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