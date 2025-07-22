وردة الجزائرية، الفرنسيون انتقموا من أسرتها بسبب الثورة الجزائرية وعبد الناصر سبب شهرتها

وردة الجزائرية، أميرة الطرب العربي، جاءت من بلد المليون شهيد، حنجرة قوية وصوت جميل ، غنت أشهر اغانى المعركة، قدمت مع زوجها بليغ حمدي أشهر أغانيها، شاركت في بطولة 5 أفلام سينمائية، من اشهرها ألمظ وعبده الحامولى،ورحلت عام 2012.



ولدت المطربة وردة فتوكى الشهيرة بـ وردة الجزائرية فى مثل هذا اليوم 22 يوليو عام 1939، من أم لبنانية وأب جزائرى، عملت بالغناء منذ كانت طفلة في السابعة من عمرها، وتعلمت الغناء على يد الملحن التونسى الصادق ثريا فكانت تؤدى فقرة خاصة فى الملهى الذى كان يمتلكه والدها فى باريس، بتقديم أغنيات عبد الوهاب وأم كلثوم.

البداية كانت من بلد المستعمر



تقول المطربة وردة الجزائرية عن نفسها: “ولدت في باريس وذلك لظروف عمل والدي بالتجارة هناك، وكنا نملك هناك فندقا وملهى إلا أن وجودنا في باريس مكننا من تقديم أكبر مساعدة لأبناء بلدنا الجزائريين، فقد كنا ممنوعين من دخول الجزائر؛ لأن شقيقي كان متهما بتهريب الأسلحة إلى المجاهدين، ونتيجة لذلك أيضا أغلق الفرنسيين الفندق، واعتبروه مركزا لجيش التحرير الجزائري، اضطررنا إلى إغلاق الملهى أيضا، عدت بعدها إلى الجزائر”.

وردة فى فيلم ألمظ وعبده الحامولى



وعندما بلغت وردة الجزائرية السابعة عشرة سافرت إلى بيروت وغنت هناك فى ملهى طانيوس، وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب موجودا فى إحدى الحفلات وعندما سمعها تغنى أعمال أم كلثوم نصحها بالحضور إلى مصر وحكى عنها للمنتج حلمى رفلة الذى كان يستعد لانتاج فيلم (ألمظ وعبده الحامولى) واختارها لبطولة الفيلم الذى نجح نجاحا كبيرا.

عضوة فى نشيد وطنى الاكبر



ونظرا لجمال صوتها فى أغنيات فيلم ألمظ وعبده الحامولى اختارها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتكون ضمن فريق غناء نشيد (وطنى حبيبى وطنى الأكبر) وطلب من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إدراجها ضمن مطربى النشيد، وبدأت وردة الجزائرية طريق الشهرة في مصر.

يالعبة الايام أوائل اغانيها



من أشهر أغانى وردة الجزائرية: روحى وروحك حبايب، يانخلتين فى العلالى، اسال دموع عينيا، "لعبة الأيام " التى كانت بداية قوية فى طريقها قدمت بعدها أجمل الأغنيات منها :أوقاتى بتحلو، العيون السود، ومالى وأنا مالى بالأحزان أنا مالى، مستحيل، خليك هنا بلاش تفارق، اشترونى وازرعوا فى القلب وردة، وفرحانة، فى يوم وليلة، حكايتى مع الزمان،وكانت آخر أعمال وردة الجزائرية أغنية "أيام" التى قدمتها عام 2009 من خلال ألبوم "اللى ضاع من عمري" الذى طرح بالأسواق قبل رحيلها بشهور قليلة.

اصطدمت وردة الجزائرية برؤساء مصر حتى منعت سنوات طويلة من دخول مصر،سنوات، وبعد رحيل عبد الناصر عادت الى مصر التى كانت تقول عنها دائما “مصر هي نبض قلبي، ولو ابتعدت عن مصر لتوقف قلبي عن النبض” ومن هنا غنت لمصر الكثير من الأعمال، وكانت من أوائل الفنانين الذين غنوا في الساعات الأولى لعبور القوات المسلحة خط بارليف في حرب 1973، وفي إصرار على مشاركتها بالغناء في الحدث العظيم ذهبت إلى مبنى ماسبيرو وبصحبتها الملحن بليغ حمدي، والشاعر عبد الرحيم منصور، وأصرت على تسجيل أغنيتي “وأنا ع الربابة باغنى”، و"بسم الله الله أكبر"، التي ألهبت حماس الجنود على الجبهة والجماهير في بيوتهم، وزاد على ذلك أنها تنازلت عن أجرها في هذه الأغانى.

وردة الجزائرية



قدمت وردة للسينما عددا قليلا من الأفلام لم يتعد الخمسة بدأتها بفيلم “ألمظ وعبده الحامولى "مع الفنان عادل مأمون لأول مرة فى السينما، تبعته بأفلام (أميرة العرب، آه ياليل يازمن، حكايتى مع الزمان)، وكان آخرها صوت الحب مع حسن يوسف.

رحيل الى الجزائر



أصيبت وردة بمرض بالكبد وفي عام 1998 أجرت عملية زرع كبد ونقل إليها كبد أحد الأشخاص المتوفين الأمر الذي أثار جدلا وقتها حول مدى جواز نقل الأعضاء بين المتوفين والأحياء ورحلت عام 2012 إثر أزمة قلبية ودفنت في الجزائر بناء على وصيتها..



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