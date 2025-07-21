لتعزيز التحول الرقمي، محافظ القليوبية يناقش مشروع الخريطة الرقمية التفاعلية للمحافظة

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في مناقشة مشروع تخرج لطلاب مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيڤا" فرع بنها، وهو عبارة عن خريطة رقمية تفاعلية لمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعه بنها لشئون الدراسات العليا والمهندسة نرمين ممدوح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بنها والمهندس صلاح عبد المحسن مدير مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بنها.

مجموعة شاملة من الخرائط التفاعلية والخدمات الجغرافية

حيث قام طلاب التدريب المكثف بقسم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بتطوير تطبيق ويب تفاعلي (Web App) كجزء من متطلبات مشروع تخرجهم ويهدف هذا التطبيق إلى تقديم مجموعة شاملة من الخرائط التفاعلية والخدمات الجغرافية التي تسهم في دعم اتخاذ القرار، وتقديم خدمات رقمية متكاملة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء حيث يوفر الموقع الإلكتروني منصة رقمية متكاملة تمكن المستخدمين من تصفح المواقع الجغرافية للخدمات الحكومية المتاحة، والوصول بسهولة إلى بيانات ومواقع الخدمات التعليمية، الصحية، الزراعية، والسياحية.

كما يتيح التعرف على مواقع وبيانات المشروعات القومية الجاري تنفيذها، واستكشاف فرص الاستثمار داخل المحافظة.

وأكد المحافظ المهندس أيمن عطية أن مراكز إبداع مصر الرقمية تعد ساحة للإبداع في مصر ولا تقل عن المراكز العالمية، مشيدًا بالدور الكبير لنظم المعلومات الجغرافية وتأثيرها في شتى المجالات، وحاجة المحافظة الملحة لتطبيقها في العديد من الموضوعات. كما أثنى محافظ القليوبية بشكل خاص على مشروع تخرج الطلاب، مؤكدًا أنهم أبدعوا في حصر جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون باختلاف احتياجاتهم.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع الطلاب الخدمات والإمكانيات التي تحتاج المحافظة لإتاحتها في الموقع الإلكتروني لإدراجها، معربًا عن حلمه بتعميم هذا الموقع لاستخدامه في جميع المحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية. وأشار المحافظ إلى أنه سبق وعقد اجتماعًا بخصوص التنسيقات الخاصة بالمشروع، وأن هذه الجهود تتوج اليوم بهذا الإنجاز.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

وفي إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال، شجع المحافظ الطلاب على الاستثمار اقتصاديًا في أفكارهم، مؤكدًا استعداد المحافظة الكامل لدعمهم ومساعدتهم في تسويق هذا التطبيق وتوسيع نطاق الاستفادة منه. وأشار إلى أهمية تحويل هذه الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية، تسهم في التنمية المحلية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب

ومن جانبه، أشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن الاستثمار في المعرفة يعتبر توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية، حيث تم خلال السنوات العشر الماضية تخصيص موارد كبيرة لتحسين بيئة المعرفة والتعليم والبحث العلمي، من خلال إنشاء العديد من مراكز الإبداع على مستوى المحافظات. وقد ساهمت هذه المراكز بشكل فعال في تطوير المهارات والمعرفة لدى الشباب.

وأوضح الجيزاوي أن هذا الاستثمار يهدف إلى بناء مجتمع قادر على الابتكار والإبداع، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أن تطوير رأس المال البشري يساهم في أن يصبح للإنسان قدرة على التفكير والإبداع في تقديم حلول جديدة يمكن الاستفادة منها داخل المجتمع.

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