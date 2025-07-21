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محافظ القليوبية: تقديم الدعم السريع لإنجاز مشروعات حياة كريمة

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة،فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا هامًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة شبين القناطر، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا.

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شهد الاجتماع مناقشات  حول تفاصيل ومستجدات العمل في مختلف القطاعات والمرافق التي تشملها المبادرة حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، بالإضافة إلى الوقوف على المشروعات المنتهية والمطلوب تسليمها ودخولها الخدمة ويأتي هذا التنسيق في إطار الجهود المشتركة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوزارات والهيئات المركزية المعنية.


خلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق وتضافر كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة مشروعات المبادرة على أرض الواقع وبشكل ميداني ومستمر مؤكدا على أهمية وجود ممثلي تلك الجهات لمتابعة المقاولين والشركات المنفذة والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.


واختتم المهندس أيمن عطية الاجتماع مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لتسريع الانتهاء من المشروعات وتذليل المعوقات، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للأعمال الجارية من خلال جولاته الميدانية والاجتماعات الدورية مع مسؤولي القطاعات المختلفة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في جميع قرى المحافظة.

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