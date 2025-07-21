إصابة فتاة بالتسمم بعد تناولها جرعة كبيرة من الحبوب بالقليوبية

أصيبت فتاة بحالة تسمم بقرية الشقر التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية إثر تناولها جرعة كبيرة من الحبوب وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تناولت جرعة كبيرة من الحبوب، إصابة فتاة بتسمم بالقليوبية



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود إشارة بوجود حالة تسمم فتاة بقرية الشقر بمدينة كفر شكر.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة د. أ. م مقيمة قرية الشقر بمدينة كفر شكر 17 سنة بسبب تناولها جرعة كبيرة من الحبوب داخل المنزل.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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