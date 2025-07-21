نتفليكس تلغي البث المباشر لفعالية مسلسل "Trigger" بعد حادثة إطلاق نار مأساوية بكوريا الجنوبية

أعلنت منصة Netflix عن إلغاء حدث مباشر خاص بمسلسلها الدرامي الجديد "Trigger" الذي يقوم ببطولته الممثل كيم نام غيل، وذلك في أعقاب جريمة قتل مروعة هزت المجتمع الكوري الجنوبي.

جاء هذا القرار مراعاةً لمشاعر الجمهور، خاصةً وأن الدراما تتناول موضوع انتشار الأسلحة النارية غير القانونية في البلاد.

كان من المقرر أن تبث منصة Netflix حدثًا مباشرًا وحصريًا للمعجبين بمسلسل "Trigger" اليوم، بمشاركة الممثلين كيم نام غيل وكيم يونغ كوانغ. إلا أن هذا الحدث قد ألغي تمامًا في ضوء الحادث المأساوي.

ومن المقرر أن تُعرض دراما "Trigger" على منصة Netflix في 25 يوليو. تدور أحداث المسلسل حول انتشار الأسلحة غير القانونية في كوريا الجنوبية وتزايد الجرائم، حيث يتعاون شرطي مع شريك غامض لمنع الفوضى من اجتياح البلاد.

تفاصيل جريمة قتل أب لنجله رميًا بالرصاص في كوريا الجنوبية

وقعت الجريمة مساء أمس الأحد، الموافق 20 يوليو 2025، عندما أقدم أب يبلغ من العمر 63 عامًا على إطلاق النار على ابنه في الثلاثينات من عمره، مستخدمًا مسدسًا مصنوعًا يدويًا، ووقع الحادث في مدينة إنشون، خلال حفل عيد ميلاد أقامه الابن لوالده، وحضره أيضًا زوجة الابن وحفيداه وأصدقاء الأسرة.

وفقًا للشرطة، غادر الأب الحفل لفترة قصيرة مدعيًا الذهاب إلى متجر صغير، لكنه عاد وبحوزته السلاح الناري المحلي الصنع، ليطلق الأب رصاصتين على ابنه، ثم فر من مكان الحادث. تم نقل الابن إلى المستشفى على الفور، لكنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصابته.

اعتقال الجاني واكتشاف ترسانة أسلحة ومتفجرات

بعد حوالي ثلاث ساعات من الجريمة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الأب المشتبه به. وخلال عملية البحث في سيارته، عثرت الشرطة على 11 سلاحًا ناريًا محلي الصنع و86 طلقة من بنادق الصيد.

واعتراف الأب للمحققين بأنه قام بتركيب جهاز متفجرات في منزله. وعلى الفور، قامت السلطات الكورية بإخلاء 105 من سكان المجمع السكني الذي يقطنه المشتبه به كإجراء احترازي. قامت فرق من الوحدات الخاصة بتفتيش شقة المشتبه به، حيث تم اكتشاف 15 عبوة ناسفة. تم تفكيك هذه العبوات وإزالتها بأمان. بالإضافة إلى ذلك، عثرت السلطات على مواد قابلة للاشتعال ومتفجرات بدائية أخرى، بما في ذلك البنزين وجهاز توقيت كان من المقرر أن ينفجر في منتصف ظهر اليوم الاثنين الموافق 21 يوليو.

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