محمد عبد الله يسجل رابع أهداف الأهلي في مرمى الملعب التونسي

أحرز محمد عبد الله هدف الأهلي الرابع في مرمى الملعب التونسي، في الدقيقة 54 من اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين الآن، ضمن معسكر الفريق الأحمر في تونس، استعدادا لموسم 2025 - 2026.

الهدف جاء من تمريرة عرضية ساحرة لعبها محمود تريزيجيه من ناحية الجبهة اليسرى ارتطمت بأحد مدافعي الملعب التونسي لترتد إلى محمد عبدالله الذي أوعها الشباك بأريحية كبيرة، ليعلن عن الهدف الرابع للأهلي.

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق، أمام الملعب التونسي، اليوم الإثنين، في أولى لقاءات الفريق الودية في معسكر تونس، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: كوكا ـ ياسين مرعي ـ ياسر ابراهيم ـ محمد هاني

خط الوسط: كريم فؤاد ـ بن رمضان ـ أفشة

خط الهجوم: محمد شريف ـ بن شرقي ـ طاهر محمود طاهر

موعد مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي

ومن المقرر أن يواجه الملعب التونسي، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

وكان الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

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