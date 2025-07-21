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رياضة

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة "زلاكة" أثناء ودية باندرما سبور التركي

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز تفاصيل إصابة محمود زلاكة لاعب الفريق خلال ودية باندرما سبور التركي، في إطار معسكر الإعداد الخارجي بتركيا.

إصابة زلاكة

وخرج زلاكة مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة من ودية باندرما سبور المقامة على استاد إسبانكا أتاتورك في مدينة "أزميت" التي تحتضن معسكر الإعداد، وشارك بدلا منه الجنوب أفريقي فخري لاكاي.

أوضح المنيري أن زلاكة شعر بشد في العضلة الخلفية خلال اللقاء الودي وفضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة على أن يخضع لأشعة خلال ٤٨ ساعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

بيراميدز يلتقي باندرما سبور التركي وديا

انتهى الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع بين بيراميدز ونادي باندرما سبور " أحد أندية الدرجة الأولى التركية" بتقدم فريق نادي بيراميدز بهدف دون مقابل سجله المهاجم دودو الجباس.

ويواجه بيراميدز نظيره باندرما سبور التركي وديا على استاد سبانكا أتاتورك بمدينة أزميت التي يقام فيها بيراميدز معسكر الإعداد الخارجي، في المباريات التحضيرية بالمعسكر.

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد"اسبانكا أتاتورك" في مدينة أزميت التركية استعدادا لمواجهة فريق باندرما سبور التركي في أولى وديات معسكر تركيا.

ومن المقرر أن يجرب المدير الفني لاعبي الفريق من خلال خوض اللقاء بتشكيلين مختلفين  خلال الشوطين للاطمئنان على جميع أفراد المجموعة.

 

تشكيل بيراميدز أمام باندرما سبور

وخاض فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي- محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الأول بإصابة محمود زلاكة في العضلة الخلفية وخرج مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة وشارك بدلا منه الجنوب أفريقي فخري لاكاي.

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