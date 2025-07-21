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رياضة

إكرامي في حراسة المرمى، تشكيل بيراميدز لمواجهة باندرما سبور التركي وديا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة باندرما سبور التركي الودية في أولى وديات بطل أفريقيا في المعسكر المقام بمدينة "أزميت" التركية.

 

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تشكيل بيراميدز أمام باندرما سبور التركي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي- محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

وفي الشوط الثاني يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: شريف اكرامي (ويشارك زياد هيثم بعد ١٥ دقيقة)

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر -أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - فخري لاكاي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما  (ويشارك فيستون ماييلي في النصف ساعة الأخيرة)

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بيراميدز نادي بيراميدز باندرما سبور التركي يورتشيتش شريف إكرامي

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