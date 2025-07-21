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رياضة

بيراميدز يواجه "باندرما سبور" في معسكر تركيا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

وافق الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على مواجهة نظيره باندرما سبور" التركي وديا مساء اليوم في إطار معسكر تركيا.

 

معسكر بيراميدز في تركيا 

 

ويخوض بيراميدز معسكره التحضيري في مدينة "أزميت" التركية القريبة من إسطنبول والذي يمتد حتى يوم ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات ودية تحضيرية.

وتقام المباراة الودية في السادسة من مساء اليوم على استاد"اسبانكا أتاتورك" في مدينة أزميت والذي يبعد عن عن فندق إقامة البعثة حوالي ٣٠ دقيقة.

ومن المقرر أن يجرب المدير الفني لاعبي الفريق من خلال خوض اللقاء بتشكيلين مختلفين  خلال الشوطين للاطمئنان على جميع أفراد المجموعة.

وقرر يورتشيتش إلغاء مران اليوم الإثنين، واستبداله بتقسيمة بين لاعبي الفريقين بمدة مباراة طبيعية من شوطين، قبل الاتفاق على خوص ودية اليوم.

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بيراميدز نادي بيراميدز باندرما سبور معسكر بيراميدز في تركيا

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