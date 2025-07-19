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رياضة

بعثة المصري تصل مقر إقامتها بمدينة سوسة التونسية (صور)

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

وصلت بعثة فريق المصري إلى مقر إقامتها بأحد فنادق مدينة سوسة التونسية استعدادا لبدء المعسكر المغلق للفريق الأول والذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.

وكانت قد وصلت بعثة المصري إلى مطار قرطاج بتونس العاصمة، ظهر اليوم حيث كان في استقبال البعثة المدير الفني للفريق التونسي نبيل الكوكي، حيث غادرت البعثة القاهرة صباح اليوم السبت في طريقها إلى تونس العاصمة وذلك استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية -  والتي تبعد عن العاصمة بنحو 150 كم -  خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

بعثة المصري تتجه إلي تونس

ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال معسكره في تونس حيث يلاقي نظيره الصفاقسي غدا الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فيما يلاقي فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري. 

معسكر المصري في تونس 

وستقام مباراة المصري أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من يوليو الجاري، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية. 

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