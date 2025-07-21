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محافظات

المؤبد لموظف وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لموظف، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

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صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "راضى إ ع"، 47 سنة، موظف، مقيم عرب العيايدة، دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يوم 27 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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