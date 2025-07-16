جامعة بنها تنظم أول مدرسة صيفية أونلاين لتدريب طلاب القطاع الطبي

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المدرسة الصيفية الافتراضية الدولية التي تنظمها جامعة بنها بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية،برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وافتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المدرسة الصيفية الافتراضية الدولية التي تنظمها جامعة بنها

وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لجامعة بنها بالعبور، والدكتورة مها رشوان مدرس أمراض الدم بطب بنها، ومنسقي بعض البرامج الأكاديمية التي تدرس في مقر العبور.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي إلي أن تنظيم هذه المدرسة يأتي في إطار حرص جامعة بنها علي استثمار فترة الأجازة الصيفية في تطوير مهارات طلابها الأكاديمية والتعرف علي آخر المستجدات العلمية في تخصصاتهم والتخصصات المرتبطة بما يصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

مدرسة صيفية أونلاين لتدريب طلاب القطاع الطبي

وأضافت نائب رئيس الجامعة أنه يشارك في التدريب ٥٠ طالب من جامعة بنها يمثلون برامج كلية التمريض وبعض برامج كلية العلوم (الادلة الجنائية والميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية)، ومده المدرسة التدريبية ١٥ يوم، ويقوم بالتدريس فيها نخبة منتقاة من علماء جامعة ووهان علي رأسهم الدكتورة فولينج جو عميد كلية التمريض وعلماء صينيون متميزون متخصصون في أمراض الدم ومن مراكز زرع النخاع بالجامعة، ويحصل الطلاب في نهاية التدريب علي شهادتين الاولي من جامعة بنها والثانية من جامعة ووهان الصينية.

وأوضحت أن التدريب يتناول تقنية Apheresis (فصل الدم ومشتقاته المختلفة) وهو اجراء طبي يتم فيه فصل الدم الكامل إلى مكوناته، ويتم جمع مكونات محددة أو إزالتها، مع إعادة الباقي إلى جسم المريض، ويتم استخدامه لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات عن طريق إزالة مكونات الدم غير الطبيعية أو جمع المكونات الصحية لنقل الدم أو العلاجات الأخرى، لافتة أيضا أن هذه التقنية تعتبر من التقنيات الحديثة في العلاج ولها العديد من التطبيقات لعلاج أمراض متنوعة مثل جمع الخلايا الجذعية: لزراعة نخاع العظم أو الخلايا الجذعية، وعلاج اضطرابات الدم مثل فقر الدم المنجلي، وسرطان الدم، واضطرابات المناعة الذاتية، وعلاج الحالات العصبية: مثل الوهن العضلي الوبيل أو متلازمة غيلان باريه، أو إزالة الكوليسترول الزائد في حالات فرط كوليسترول الدم العائلي.

يذكر أن جامعة ووهان تعد من الجامعات العالمية المرموقة التي تصنف من افضل ١٦٠ جامعة علي مستوي العالم، وكان لمستشفيات جامعة ووهان دورا رئيسيا في السيطرة علي وباء كورونا في الصين عام ٢٠١٩ ، كما أنها تمثل إحدي الجامعات الصديقة لجامعة بنها منذ فترة تصل إلي حوالي عشرة أعوام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.