إحالة أوراق متهم بقتل سيدة في القليوبية للمفتي

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، إحالة أوراق متهم بقتل سيدة بسبب خلافات بينهم في الخانكة في محافظة القليوبية، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم.

إحالة أوراق متهم بقتل سيدة للمفتي بالقليوبية



عقدت المحكمة برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.

تضمن أمر الإحالة جنايات بنها في القضية رقم ٤٣٦٠٥/ ٢٠٢٤ جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم ٥٤١٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها بأن المتهم بدائرة مركز الخانكة قتل المجنى عليها سعاد ميخائيل نسيم جريس عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف سابق بينها وبين المتهم.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا " سكين " وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمه وعقب أن أتم جريمته محل الاتهام التالي وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها بتلك الأداة وذلك السلاح - بنية إزهاق روحها - حتى أزهق روحها وحدثت إصابتها التي أبان عنها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجنى عليها سالفة الذكر بأن استدرجها بزعم إنهاء خلاف بينهما إلى مكان أقصى عن أعين الرقباء قاطعا الصلة بينها وبين ذويها حتى يتمكن من ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم أحرز سلاحا أبيض سكين " بغير مسوغ قانوني، وأحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

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