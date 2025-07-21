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الأعلى للجامعات يعلن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني في جميع المحافظات

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

تنسيق الجامعات 2025، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد. 


ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

 

وقال المجلس الأعلى للجامعات إن ذلك يأتي في إطار تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية  الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واشراف الدكتور مصطفى رفعت امين عام المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2025، كشف المجلس الأعلى للجامعات، عن وجود مجموعة من التحديثات التي طرأت على نظام وقواعد القبول لطلاب الثانوية العامة هذا العام، إضافة إلى القواعد الأساسية المستمر العمل بها كل عام.

كان وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، قد أصدر قرارا وزاريا في يونيو الماضي يحمل رقم 1177، يوضح قواعد قبول الطلاب بالجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، لمختلف الشهادات، الثانوية العامة المصرية، والثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وشهادة النيل، وشهادة مدارس المتفوقين ستيم.

وعدلت الوزارة في نظام قبول طلاب الثانوية العامة 2025، هذا العام، نظرا للتعديلات التي طرأت من قبل وزارة التربية والتعليم على نظام الثانوية العامة، الأمر الذي أدي إلى وجود طلاب على نظام الثانوية العامة الحديث، بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب على النظام القديم.
وتستعرض بوابة فيتو أهم التحديثات التي طرأت على قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات.

تحديثات قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات

وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، فإنه يتم تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث – قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية.

كما يتم تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع (حديث – قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع.

وذلك نظرًا لتغيير وزارة التربية والتعليم لنظام الدراسة وحساب المجموع الكلي للدرجات.

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