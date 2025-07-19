نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بالاسم، آلية اختيار الأوائل

نتيجة الثانوية العامة 2025 ، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية اختيار أوائل الثانوية العامة قبل موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، رسميا، من قبل وزارة التربية والتعليم.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2025

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة حتى الآن، وأنه من المقرر إعداد كنترولات الثانوية العامة 2025 قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة 2025، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح، لتقديمها وزير التربية والتعليم لاعتمادها مع نتيجة الثانوية العامة.

أوائل الثانوية العامة 2025

وكشف أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 سوف تشمل طلاب النظامين الجديد والقديم، كما أنها تشمل طلاب من المدارس الحكومية، وطلاب من المدارس خاصة، وطلاب من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وطلاب من مدارس المكفوفين، وطلاب من الدارسين بنظام الدمج، مؤكدا أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 يتم إعدادها لتشمل الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة علمي علوم - علمي رياضة - أدبي على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 من خلال طلب وزارة التربية والتعليم من الكنترول أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كنترولات الثانوية العامة، وفقا للتالي:

يجب أن يكون أوائل الثانوية العامة 2025 مصريين.

يجب أن يكون أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم. ولا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، ويجب ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

ثم تقوم لجنة عليا بفحص أوراق هؤلاء الطلاب ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة

ثم يتم إعداد تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2025، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع العالية الحاصلين عليها، سوف تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 أكثر من 30 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًّا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات.

وانتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح معظم المواد وأبرزها اللغة العربية واللغة الإنجليزية للنظامين الحديث والقديم والفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية وغيرها من المواد الأساسية، بالإضافة إلي امتحانات المواد غير مضافة للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد )، و(التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء لطلاب النظام القديم)، ومن المقرر انتهاء تصحيح جميع مواد الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة.

نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر موقع فيتو بالاسم ورقم الجلوس

وأوضح المصدر أن كنترولات الثانوية العامة تسابق الزمن للانتهاء سريعًا من تصحيح جميع مواد الثانوية العامة التي تتم بشكل إلكتروني للعام الرابع على التوالي، مؤكدًا أن الكنترولات تعمل بشكل منتظم في تصحيح كراسات الإجابة وفق ضوابط صارمة من الصعب حدوث أي أخطاء أو تبديل كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى مراجعة البيانات وتحديد أسماء أوائل الطلاب.

وأشار المصدر، إلى أن هناك متابعة دقيقة لكل خطوات وأعمال التصحيح داخل الكنترولات، لضمان تحقيق العدالة الكاملة فى تقدير درجات طلاب الثانوية العامة لكي يأخذ كل طالب حقه بما يضمن لهم التقييم الصحيح، موضحا أنه يتم مراجعة التصحيح الإلكتروني، عن طريق المصححين للتأكد من عدم وجود أي مشكلات في رصد درجات الطلاب، وتتم موافاة الوزارة بتقارير متابعة.

وأوضح أنه بالنسبة لمؤشرات تصحيح الثانوية العامة فإن النسبة العامة للنجاح لن تقل عن العام الماضى والتى بلغت 81.3%، وأن مؤشرات تصحيح الإنجليزي والعربى تتخطى الـ 95% والفيزياء والتاريخ تقترب من نسبة نسبة النجاح العام الماضي.

وكشف المصدر أن من المتوقع إعلان النتيجة في نهاية شهر يوليو أو أوائل أغسطس، وجار تحديد موعد اعتمادها، موضحا أنه بالنسبة لقواعد تطبيق درجات الرأفة على طلاب الثانوية العامة 2025، فإنه يتم منحها للطالب الراسب في مادة أو 3 مواد وبحاجة إلى درجات قليلة للحصول على الحد الأدنى من الدرجات للنجاح.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2024

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، يمكن للطلاب الآن معرفة نتائجهم مباشرة فور إعلانها رسميا من خلال زيارة الرابط التالي: اضغط هنا باستخدام رقم الجلوس فقط.

روابط سهلة وسريعة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

موقع فيتو: ستوفر بوابة فيتو رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب الحصول عليها بسهولة ويسر.

موقع وزارة التربية والتعليم : يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس.

مركز المعلومات: سيتيح مركز المعلومات التابع للوزارة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

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