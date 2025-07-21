الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025،عميد "علوم الرياضة" توجه نصائح للطلاب قبل اختبارات القدرات (فيديو)

د. أمل عبد الله عميد
د. أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات بحلوان
ads

تنسيق الجامعات 2025.. وجهت الدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية علوم الرياضة بنات بـجامعة حلوان، عددا من النصائح الهامة للطالبات، قبل أداء اختبارات القدرات الخاصة بالكلية.

د. أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات بحلوان
د. أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات بحلوان

 

وقالت في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن أهم نصيحة يجب على الطالبات الأخذ بها، هي الابتعاد عن الوزن الزائد، خاصة وأنهن يقبلن على الطعام بشراهة خلال فترة الثانوية العامة والامتحانات.

ولفتت عميد كلية علوم الرياضة بنات، إلى أن هذا الأمر يضر بالطالبات، وقد يتسبب في حصولهن على "غير لائق" في اختبارات القدرات، نظرا لأن الكلية تشترط وزنا وطولا معينا لقبول الطالبة.

الوزن المناسب لطالبة كلية علوم الرياضة

وأوضحت العميدة، أن الكلية تشترط ألا يقل طول الطالبة عن 155 سم، وأن يكون وزنها 55 كيلو، ومن الممكن السماح بزيادة 10 كيلو في الوزن بحيث يصبح الوزن المثالي 65 كيلو.

وأكدت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات بحلوان، أنه من المهم جدا لأي طالب مقبل على اختبارات القدرات قراءة الملاحظات والتعليمات قبل التقدم لأي اختبار من اختبارات القدرات من خلال موقع الكلية أو موقع المجلس الأعلى للجامعات، وخاصة شروط الملابس المطلوبة أثناء الاختبارات، بالنسبة لكليات علوم الرياضة.

ولفتت إلى أنه من أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلاب عند أداء اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة، هو عدم إحضارهم الملابس المناسبة للاختبارات مما يتسبب في مشكلة كبيرة.

وأشارت إلى أن ما يهم كلية علوم الرياضة هو أن تكن الطالبة لديها لياقة بدنية تسمح لها بممارسة جميع أنواع الأنشطة الرياضية. 

وأوضحت العميدة، أن أعداد الطلاب المقبلين على اختبارات القدرات بالكلية تزداد كل عام، ووصلت العام الماضي إلى 4220 طالبة، من طلاب القاهرة والجيزة فقط، وهذا عدد كبير جدا.

ووجهت عميد كلية علوم الرياضة بنات بحلوان، نصيحة لأولياء الأمور بألا يجبروا بناتهم على دراسة شىء معين، وأن يتركوا لهم حرية الاختيار حتى يدرسن ما يحبننه ويبدعن فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات 2025 علوم الرياضة كلية علوم الرياضة بنات جامعة حلوان كلية علوم الرياضة اختبارات القدرات

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، نظام الدراسة والبرامج الجديدة بتربية موسيقية حلوان (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025، إقبال كثيف على اختبارات قدرات كلية علوم الرياضة بنات بحلوان (فيديو وصور)

وكيل تربية موسيقية حلوان توضح الأخطاء الشائعة في اختبارات القدرات وتوجه مجموعة من النصائح للطلاب (فيديو)

رئيس جامعة حلوان يتابع سير اختبارات القدرات بـ 4 كليات

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

مصطفى كامل يقرر منع راغب علامة من الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق

نتيجة الثانوية العامة 2025، ننشر نسبة النجاح بالعام الماضي

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

تعيين الأقارب بالمحسوبية، تقرير يكشف مخالفات صارخة في شركة التعاون للبترول

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، الموعد والرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها عبر موقع فيتو

حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية عاجلة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة أو سماعها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بالزيادة في التدين والالتزام بالعبادات

ماذا قال عيسى عليه السلام في المهد ليبرئ أمه مريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية