تنسيق الجامعات 2025،عميد "علوم الرياضة" توجه نصائح للطلاب قبل اختبارات القدرات (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025.. وجهت الدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية علوم الرياضة بنات بـجامعة حلوان، عددا من النصائح الهامة للطالبات، قبل أداء اختبارات القدرات الخاصة بالكلية.

د. أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات بحلوان

وقالت في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن أهم نصيحة يجب على الطالبات الأخذ بها، هي الابتعاد عن الوزن الزائد، خاصة وأنهن يقبلن على الطعام بشراهة خلال فترة الثانوية العامة والامتحانات.

ولفتت عميد كلية علوم الرياضة بنات، إلى أن هذا الأمر يضر بالطالبات، وقد يتسبب في حصولهن على "غير لائق" في اختبارات القدرات، نظرا لأن الكلية تشترط وزنا وطولا معينا لقبول الطالبة.

الوزن المناسب لطالبة كلية علوم الرياضة

وأوضحت العميدة، أن الكلية تشترط ألا يقل طول الطالبة عن 155 سم، وأن يكون وزنها 55 كيلو، ومن الممكن السماح بزيادة 10 كيلو في الوزن بحيث يصبح الوزن المثالي 65 كيلو.

وأكدت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات بحلوان، أنه من المهم جدا لأي طالب مقبل على اختبارات القدرات قراءة الملاحظات والتعليمات قبل التقدم لأي اختبار من اختبارات القدرات من خلال موقع الكلية أو موقع المجلس الأعلى للجامعات، وخاصة شروط الملابس المطلوبة أثناء الاختبارات، بالنسبة لكليات علوم الرياضة.

ولفتت إلى أنه من أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلاب عند أداء اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة، هو عدم إحضارهم الملابس المناسبة للاختبارات مما يتسبب في مشكلة كبيرة.

وأشارت إلى أن ما يهم كلية علوم الرياضة هو أن تكن الطالبة لديها لياقة بدنية تسمح لها بممارسة جميع أنواع الأنشطة الرياضية.

وأوضحت العميدة، أن أعداد الطلاب المقبلين على اختبارات القدرات بالكلية تزداد كل عام، ووصلت العام الماضي إلى 4220 طالبة، من طلاب القاهرة والجيزة فقط، وهذا عدد كبير جدا.

ووجهت عميد كلية علوم الرياضة بنات بحلوان، نصيحة لأولياء الأمور بألا يجبروا بناتهم على دراسة شىء معين، وأن يتركوا لهم حرية الاختيار حتى يدرسن ما يحبننه ويبدعن فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.