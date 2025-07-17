براءة المعلم المتهم بالتحرش بـ13 تلميذة في إحدى مدارس الوادي الجديد

قضت محكمة جنايات أسيوط اليوم الخميس، ببراءة محمد خيري بدوي والذي كان اتهم في قضية التحرش بـ13 طفلة بإحدى مدارس اللغات الابتدائية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.



وكانت النيابة العامة بالوادي الجديد قررت في مايو الماضي حبس المدرس المتهم بالتحرش بعدد من الطالبات بإحدى المدارس الحكومية بمدينة الخارجة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات والتي شغلت الرأي العام بمحافظة الوادي الجديد.



وبدأت الواقعة بتحرير محضرين من جانب أولياء الأمور بالمدرسة ضد المدرس المتهم، فيما قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة شكوى بعض الطالبات بإحدى المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، والتي أفادت بتعرضهن للتحرش الجسدي من قِبل أحد المعلمين بالمدرسة، للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعدما تم إجراء تحقيق ومحاضر استماع من جانب أولياء الأمور الذين تقدموا بشكاوى لإدارة المدرسة والإدارة التعليمية بالخارجة.



وشدد الزملوط، على أنه لا تهاون في التعامل مع أي حالات تعدٍ أو تجاوز للقيم الأخلاقية والإنسانية داخل المدارس، مؤكدًا متابعة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة؛ لضمان بيئة تعليمية تحافظ على حقوق وسلامة الطلاب داخل المدارس وحماية قيم المجتمع وأخلاقياته.



وأشار إلى أن المحافظة تحرص على كشف الحقيقة كاملة وحماية حقوق الطالبات بعدالة وشفافية، بما لا يتجاوز حق الحفاظ على خصوصية جميع الأطراف وعدم إصدار أحكام مسبقة قد تجور على سمعة ومستقبل أي طرف بالواقعة.

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