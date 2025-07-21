بقيادة جيسوس، النصر السعودي يخوض 5 وديات بمعسكر النمسا

كلف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، للجهاز الإداري للفريق من أجل العمل على توفير 5 مباريات ودية، خلال معسكر إعداد الموسم الجديد الذي إنطلق أمس في النمسا.

معسكر النصر السعودي في النمسا

يذكر أن فريق النصر السعودي حاليا في النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، حيث وصل أمس الأحد إلى مدينة سالزبورج، وبدأ تدريباته الصباحية بشكل طبيعي.

وبحسب ما أكدته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن جيسوس يريد خوض 5 مباريات ودية خلال فترة الإعداد بين دولتي النمسا والبرتغال خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل.

النصر السعودي، فيتو

النصر يواجه هذه الأندية وديا بمعسكر النمسا

وأوضحت الصحيفة أن "النصر اعتمد 4 أندية حتى الآن، حيث يفتتح تجاربه بمواجهة إس يوهان النمساوي، على أن يلعب في الثانية ضد تولوز الفرنسي، بينما سيلعب المباراة الثالثة ضد شيفيلد يونايتد الإنجليزي".

أما الودية الرابعة ستكون ضد ألميريا الإسباني، فيما يحدد الجهاز الفني، المباراة الخامسة خلال مجريات المعسكر.

موعد مباراة السوبر السعودي بين النصر واتحاد جدة

ويتطلع جيسوس لتجهيز النصر بأفضل شكل ممكن، قبل خوض بطولة كأس السوبر السعودي، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة اتحاد جدة، يوم 19 أغسطس المقبل.

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