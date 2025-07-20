أتلتيك بيلباو يجدد اهتمامه بنجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني جدد اهتمامه بالتعاقد مع المدافع إيمريك لابورت، لاعب النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد لابورت هدفًا دائمًا للنادي الباسكي، الذي يسعى لاستعادته منذ سنوات، علمًا بأن المدافع الإسباني سبق له اللعب بقميص بلباو قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في 2018، ومنه إلى النصر في صيف 2023.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن بيلباو أبدى اهتمامًا شفهيًا بالتعاقد مع لابورت، مستفسرًا عن إمكانية عودته، خاصة بعد خروجه من حسابات مدرب النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، الذي استبعده من قائمة معسكر الفريق المُقام حاليًا في النمسا.



وخاض لابورت 69 مباراة مع النصر في مختلف البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، لكن يبدو أن مستقبل المدافع الإسباني بات خارج أسوار النادي، في ظل اقتراب النصر من التوقيع مع المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو، ضمن خطة جيسوس لتجديد الخط الخلفي للفريق.

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