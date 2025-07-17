الخميس 17 يوليو 2025
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رياضة

جيسوس يطلب رحيل 4 لاعبين عن النصر السعودي

جيسوس، فيتو
جيسوس، فيتو

 قدم البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني الجديد لـ نادي النصر السعودي، قائمة أولية باللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم مع الفريق من أجل رحيلهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتولى جيسوس مؤخرا تدريب النصر السعودي، بعد أسابيع قليلة من رحيله عن تدريب الغريم الهلال، ليبدأ المدير الفني وضع لمساته على قائمة العالمي.

رباعي خارج النصر السعودي بفرمان جيسوس

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن جيسوس أوصى باستبعاد 4 لاعبين من القائمة التي تخوض معسكري النمسا والبرتغال.

وشملت خيارات جيسوس للمستبعدين فهد الزبيدي، وفهد الطالب، ومنصور الشمري، وآسر هوساوي، فيما قد يضيف المدير الفني مزيد من الأسماء لهذه القائمة بعد انتهاء المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

ويبدأ لاعبو النصر فحوصات طبية اليوم الخميس على أن ينطلق المعسكر الخارجي الأحد في النمسا ويستمر لمدة 14 يوما ومنها ينطلق العالمي صوب البرتغالي قبل أن يعود للرياض يوم 11 أغسطس، ويتحول إلى هونج كونج لخوض منافسات السوبر السعودي.

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