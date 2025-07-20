بعثة النصر تغادر السعودية لإقامة معسكر الإعداد في النمسا (فيديو)

غادرت بعثة النصر السعودي ظهر اليوم إلى النمسا، لإقامة معسكر خارجي استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي 2025-2026، والذي يستمر حتى الإثنين 4 أغسطس.

وضمت قائمة المعسكر 21 لاعبًا، يتقدمهم الرباعي الأجنبي ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، وبينتو ماثيوس، إلى جانب عدد من الأسماء المحلية، أبرزهم عبد الرحمن غريب، سلطان الغنام، وعبد المجيد الصليهم.

هُنا الطيـران الخـاص ✈️

استعدادًا للمغادرة إلى معسكر النمسا 🇦🇹 pic.twitter.com/vlYs2zFJ7D — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 20, 2025

كما ضمت القائمة: راغد النجار، مبارك البوعينين، سعد حقوي، نادر الشراري، عبد العزيز العليوة، لواد أمان، ماجد قشيش، ويسلي تيكسيرا، عبد العزيز الفرج، محمد مران، عبد الله الخيبري، عبد الملك الجابر، ومشاري النمر.



في المقابل، يلتحق عدد من النجوم بالمعسكر خلال الأيام المقبلة، أبرزهم قائد الفريق كريستيانو رونالدو، إضافة إلى نواف العقيدي، نواف بوشل، سالم النجدي، عبدالإله العمري، علي الحسن، أيمن يحيى، والمدافع الجديد محمد سيماكان.

وشهدت القائمة غياب الثلاثي إيمريك لابورت، أوتافيو، ومحمد آل فتيل، ما يعزز من احتمالية رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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