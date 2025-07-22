مع ارتفاع الحرارة، شروط قرض شراء التكييف من بنك فيصل

مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الكثير من عملاء البنوك عن قروض لتمويل شراء التكييفات لا سيما مع ارتفاع اسعار التكييف حاليا.

ويقدم بنك فيصل قرض تمويل لشراء التكييف للعملاء وفق عدد من الشروط التالية:

التمويل المتوافق مع الشريعة:

التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

2. الحد الأقصي للتمويل:

تمويل يصل إلى مليون جم.

تمويل يصل إلى 90% من قيمة السلع.

3. فترة السداد:

مدة سداد تصل إلى 7 سنوات.

4. الحد الأدنى للدخل:

الحد الأدنى لدخل العميل 3000جم.

5. السن المطلوب:

سن العميل لا يقل عن 21 عامًا.

6. الرسوم الإدارية:

مصاريف إدارية %0.5 من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.

6. أسعار العائد:

أسعار عائد تنافسية.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1. تحديد الهوية وإثبات الإقامة:

بطاقة رقم قومي سارية

إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

2. إثبات الدخل:

شهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل،

وبالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة يتم تقديم شهادة معتمد من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية وصافي الدخل.

3. كشف حساب بنكي:

كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور (إن وجد).

4. عرض أسعار شراء السلعة:

عرض سعر التكييف المطلوب شرائه.

ومن جانب يتساءل الملايين عن تفاصيل حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية في البنوك.

ولعل من أبرز البنوك التي تطرح حسابات الاستثمار بنك فيصل الإسلامي.

وتشمل خصائص ومزايا حسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية في بنك فيصل ما يلي:

حسابات الاستثمار الحر بالجنيه المصري والعملات الأجنبية

عبارة عن ودائع استثمارية لمدة 3 شهور قابلة للتجديد (تلقائيًا) بالجنيه المصرى وبكافة العملات الأجنبية وفقًا للنظام التالي:

الحد الأدنى لفتح الحساب (5000 جنيه مصري أو 1000 دولار أمريكي أو 5000 ريال سعودي أو 1000 جنيه إسترليني).

الإيداعات النقدية والتحويلات الواردة لا تقل فى كل مرة عن (1000 جنيه مصري أو 500 دولار أمريكي أو 2000 ريال سعودي أو250 جنيه إسترليني) وذلك بشرط ألا يقل رصيد الحسابات عن البند السابق.

مدة استثمار الوديعة ثلاثة أشهر ميلادية، ويحتسب العائد من بداية الشهر الميلادي التالى لشهر الإيداع مع إمكانية السحب والإيداع في أي وقت.

يستحق الرصيد القائم بالحساب فى نهاية كل ربع من السنة المالية للبنك (التي تحتسب وفقًا للتقويم الميلادي) نصيبه من عائد الاستثمار. ويتم إضافته إلى:

إما للحساب الجارى لصاحب الحساب.

أو للحساب الاستثماري للمودع فى حالة طلب ذلك كتابة "عند بلوغ قيمة العائد الحد الأدنى للوديعة". فى حالة السحب من حساب الاستثمار قبل نهاية الربع السنوى الميلادى لا يحتسب عائد عن المبلغ المسحوب خلال ربع السنة الذى تم السحب خلاله.

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