الأحد 01 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار التكييف المتنقل ومبرد الهواء الصحراوي

أسعار التكييف الفريون،
أسعار التكييف الفريون، فيتو

مع حلول الصيف يبحث الكثير من المستهلكين عن التكييفات بأنواعها وخاصة التكييف الفريون المتنقل ( المحمول ) بعد انتشارها فى السوق المحلية فى الآونة الأخيرة.

كما يلجأ الكثير من المستهلكين إلى الإقبال على مبرد الهواء الجديد المتحرك لانخفاض سعره وسهولة تحريكه بهدف التغلب على ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

 

سجل سعر التكييف الفريون المتنقل ماركة فريش سعر 220 وات بارد فقط سعر 15000 جنيه ماركة فريش

سجل سعر مبرد هواء تربو 25 لتر سعر 2997 جنيها

بلغ سعر مبرد هواء تانك ثلج 100 لتر نحو 5320 جنيها

سجل مبرد هواء سمارت ديجيتال 60 نحو 5467 جنيها

وسحل مبرد هواء بوينج 80 لترا نحو 5042 جنيها

مبرد الهواء 
مبرد الهواء 
تكييف فريون متنقل
تكييف فريون متنقل
التكييف الفريون المتنقل الجديد
التكييف الفريون المتنقل الجديد

ويعد الفريون المتنقل المحمول (Portable Freon Air Conditioner) هو جهاز تكييف متنقل يعمل بالتبريد بالفريون، مما يجعله فعالًا في تبريد المساحات الصغيرة إلى المتوسطة. يتميز بسهولة الحركة والاستخدام، ويمكن استخدامه في أماكن لا يمكن تركيب تكييفات تقليدية فيها.

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اسعار التكييف ارتفاع درجات الحرارة التكييف ارتفاع درجات الحرار

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