كيف تحصل علي خدمات الانترنت البنكي في بنك فيصل ؟

يبحث العديد من عملاء بنك فيصل عن تفاصيل الخدمات التي يقدمها الانترنت البنكي لهم.

وتشمل القائمة العديد من الخدمات التي يتم تقديمها العملاء بنك فيصل عبر الخطوات التالية:

- يقدم العميل طلب الاشتراك إلى أي فرع خاص بالبنك داخل الجمهورية.

٢- أو يقوم العميل بطباعة طلب الاشتراك والتعليمات من خلال تلك الصفحة، والتوقيع عليهما وإرسالهما بالبريد للفرع.



٣- التأكد من صحة البيانات وعنوان المراسلة حتى يتسنى لهم إرسال (اسم المستخدم، وكلمة المرور) إليكم.



تغيير كلمة السر

٤- يجب تغيير كلمة السر فور استلامكم لها.

وتشمل طلبات الاشتراك والشروط والأحكام لهذه الخدمة ما يلي:

أولا.. خدمات مصرفية عبر الإنترنت تتيح لكم لحظيًّا الخدمات التالية:

الاستعلام عن رصيد الحساب.

الاستعلام عن شهادات الادخار.

التحويل بين حسابات العميل.

التحويل إلى حساب آخر داخل البنك.

الاستعلام عن أسعار العملات الأجنبية.

الاستعلام عن الشيكات.

الاستعلام عن وثائق صناديق الاستثمار.

الاستعلام عن حركة تعاملات الحساب لفترة.

الاستعلام عن كشف حركة الحساب ربع سنوي.

التعليمات والخدمات المصرفية

ثانيًا.. التعليمات والخدمات المصرفية التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع: استمارات وطلبات

طلب شراء شهادات ادخار (ثلاثية - رباعية - خماسية - سباعية).

طلب شراء وثائق صناديق الاستثمار.

طلب استرداد وثائق صناديق الاستثمار.

طلب إصدار دفتر شيكات.

التحويل إلى حساب آخر خارج البنك.

ومن جانب آخر أعلن بنك فيصل إمكانية استفادة عملائه حاليا بالعديد من الخدمات البنكية بدون إثبات مصدر دخل.

وأوضح بنك فيصل، أن ذلك الأمر يتم من خلال حسابات الشمول المالي المتاحة طوال العام حساب "شباب فيصل"، حساب "باب رزق " وحساب "أهالينا".

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