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محافظ الدقهلية خلال زيارته لوحدة كفر علام الصحية: لا تهاون مع المقصرين

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، جولة  مفاجئة بمركز ومدينة منية النصر، حيث تفقد الوحدة الصحية بقرية كفر علام للاطمئنان على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، في إطار جولاته المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد وحدة كفر علام الصحية

وخلال جولته داخل الوحدة، وجه "مرزوق" وكيل وزارة الصحة بـمراجعة إمداد الوحدة بالأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دوري، وتوفير النواقص فورًا لضمان تقديم الخدمة الطبية للمواطنين دون تأخير.

كما شدد "المحافظ " على حُسن استقبال المرضى، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم بكفاءة ومهنية،وضرورة وجود الطاقم الطبي كاملًا خلال مواعيد العمل الرسمية.

 

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين

وفي سياق متصل، وجّه "مرزوق" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين عن العمل دون مبرر داخل الوحدة، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يتحمل نتائج أي تقصير أو إهمال في أداء الخدمة الصحية.

الجولات المفاجئة مستمرة لضمان تحقيق الانضباط

واختتم "المحافظ" جولته بالتأكيد على أن تطوير الخدمة الصحية هو أحد الملفات ذات الأولوية القصوى، وأن الجولات المفاجئة مستمرة لضمان تحقيق الانضباط وحسن الأداء في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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