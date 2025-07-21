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محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتماد حركة تعليم
اعتماد حركة تعليم الدقهلية، فيتو

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وعددهم 17 إدارة تعليمية، وذلك خلال عرض المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مذكرة تفصيلية بالحركة.

محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة

جاء ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العمل داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال رفع كفاءة القيادات التنفيذية والعاملين داخل أجهزة الدولة المختلفة، لضمان تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين على أكمل وجه وفي مقدمتها العملية التعليمية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.

تقييم مستمر لأداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي

وأوضح محافظ الدقهلية أن حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات تمت بناءً على تقييم لجنة القيادات والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية المختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وصولا لأفضل الاختيارات التي تساعد على إخراج منتج تعليمي جيد وأفضل أداء لصالح العمل داخل الإدارات التعليمية واختيار العناصر ذات القدرة على القيادة وإدارة العمل بكفاءة.

اختبارات للمتقدمين  على أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل

من جانبه أكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد على أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية، وفقًا لمعايير الجودة والإدارة والقدرة على القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.

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