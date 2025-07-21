الإثنين 21 يوليو 2025
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محافظات

اصطدم بالرصيف، مصرع قائد دراجة نارية على طريق بلقاس في الدقهلية

اسعاف
اسعاف

شهد  طريق المعصرة بلقاس في محافظة الدقهلية اليوم الإثنين مصرع شاب إثر اصطدامه بدراجة نارية كان يستقلها بأحد الأرصفة.

مصرع شاب اصطدمت دراجته النارية بالرصيف في بلقاس 

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق المعصرة - بلقاس، ووجود حالة وفاة.

 

مصرع شاب في نهاية العقد الثاني من عمره 

على الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شاب يُدعى حامد أشرف عبدالمعطي، يبلغ من العمر 18 عامًا، ومقيم بمدينة بلقاس، وذلك نتيجة اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها بالرصيف.

نقل الجثمان لمستشفي بلقاس 

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلقاس المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
 

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