ارتفاع عدد ضحايا سقوط طائرة على حرم مدرسة وكلية في بنجلاديش لـ 119 قتيلا ومصابا

ارتفعت حصيلة تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالى اليوم الاثنين، على حرم مدرسة وكلية مايلستون فى شمال العاصمة البنجلاديشية دكا، إلى 19 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش فى بيان إن الحادث وقع في منطقة أوتارا شمال دكا اليوم الاثنين، وأضافت "تحطمت طائرة التدريب من طراز "F-7 BGI" التابعة لـ سلاح الجو البنجلاديشى فى أوتارا، وكانت أقلعت الطائرة الساعة 13:06 (07:06 بتوقيت جرينتش)".

سقوط طائرة تدريب تابعة لجيش بنجلاديش

وسقطت الطائرة على حرم مدرسة وكلية مايلستون في حي أوتارا بدكا، في وقت كان الطلاب يؤدون امتحاناتهم ويحضرون الحصص الدراسية بشكل طبيعي.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من موقع الحادث.

حالة من الهلع بين أولياء الأمور وأقارب الطلاب

وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" اليومية الصادرة باللغة البنغالية بأن معظم المصابين هم من الطلاب الذين تعرضوا لحروق.

وشهد محيط المدرسة حالة من الهلع بين أولياء الأمور وأقارب الطلاب، بينما هرع رجال الإنقاذ لنقل المصابين إلى المستشفيات باستخدام عربات "الريكشا" ذات الثلاث عجلات أو أي وسيلة متاحة.

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