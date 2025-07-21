الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا سقوط طائرة على حرم مدرسة وكلية في بنجلاديش لـ 119 قتيلا ومصابا

بنجلاديش، فيتو
بنجلاديش، فيتو

ارتفعت حصيلة تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالى اليوم الاثنين، على حرم مدرسة وكلية مايلستون فى شمال العاصمة البنجلاديشية دكا، إلى 19 قتيلا وأكثر من 100 مصاب.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش فى بيان إن الحادث وقع في منطقة أوتارا شمال دكا اليوم الاثنين، وأضافت "تحطمت طائرة التدريب من طراز "F-7 BGI" التابعة لـ سلاح الجو البنجلاديشى فى أوتارا، وكانت أقلعت الطائرة الساعة 13:06 (07:06 بتوقيت جرينتش)".

 

سقوط طائرة تدريب تابعة لجيش بنجلاديش

وسقطت الطائرة على حرم مدرسة وكلية مايلستون في حي أوتارا بدكا، في وقت كان الطلاب يؤدون امتحاناتهم ويحضرون الحصص الدراسية بشكل طبيعي.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من موقع الحادث.

حالة من الهلع بين أولياء الأمور وأقارب الطلاب

وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" اليومية الصادرة باللغة البنغالية بأن معظم المصابين هم من الطلاب الذين تعرضوا لحروق.

وشهد محيط المدرسة حالة من الهلع بين أولياء الأمور وأقارب الطلاب، بينما هرع رجال الإنقاذ لنقل المصابين إلى المستشفيات باستخدام عربات "الريكشا" ذات الثلاث عجلات أو أي وسيلة متاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة البنجلاديشية دكا سلاح الجو البنجلاديشي حي أوتارا بنجلاديش

مواد متعلقة

سقوط طائرة تدريب تابعة لجيش بنجلاديش في حرم جامعة دكا

السلطات الموريتانية تكشف حقيقة سقوط طائرة تقل حجاجًا قبالة البحر الأحمر

هبوط اضطراري لطائرة روسية في مطار شرم الشيخ بسبب عطل فني مفاجئ

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، ننشر نسبة النجاح بالعام الماضي

نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها على موقع فيتو

حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية عاجلة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

زغلول صيام يكتب: عندما يتعاقد الزمالك مع طبيب أجنبي.. يبقي مش ناقص غير إننا نتعاقد مع عمال غرفة الملابس أجانب؟!

إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال عيسى عليه السلام في المهد ليبرئ أمه مريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads