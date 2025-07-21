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رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وجاء القرارين كالتالي: 
-في العدد رقم 29 مكرر (ب)، الصادر في 20 يولية 2025، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 2490 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، المنشأ بالقانون رقم 184  لسنة 2020.


وذلك في شأن موظفي صندوق التعويض عـن مخـاطر المهن الطبية، وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقـانون رقـم 81 لـسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة.

 


-وفي العدد 29 مكرر (ج)، الصادر في 20 يوليو 2025، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 2535 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.


 

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