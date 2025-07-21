السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، من السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج بالقليوبية

وكان قد تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية يفيد ورود من غرفة عمليات الحماية المدنية بوجود حريق مصنع زجاج بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد مدحت ممدوح والرائد محسن شاهين، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، مدعمة بسيارة إسعاف، وبفضل رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق فى مكبس فرن أدوات المائدة الخاص بمصنع للزجاج بمنطقة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب نشوب الحريق.

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