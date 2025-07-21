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بالترقب والفرحة، لحظة انتظار السودانيين لقطار السد العالي لعودتهم لوطنهم (فيديو)

انتظار وترقب السودانيين
انتظار وترقب السودانيين للعودة لوطنهم، فيتو

عودة السودانيين، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توثق لحظة عودة السودانيين طواعية إلى السودان بعد ثلاث سنوات قضوها في مصر، حيث يظهر آلاف السودانيين على محطة رمسيس، انتظارًا لقطار الكرامة، الذي ينطلق من القاهرة إلى أسوان، ثم الانتقال إلى السودان في ترتيبات وعملية تنظيم واسعة، ومساعدات لوجيستة تقدمها مصر، لتسهيل طريق العوده حتى منافذ الوصول إلى السودان.

آلاف السودانيين في انتظار قطار العودة لوطنهم

وتظهر الصور آلاف السودانيين، وهم ينتظرون على محطة رمسيس (محطة مصر)، انتظارًا لركوب  قطار السد العالي، الذي تحرك من رصيف 8، في طريقه إلى أسوان، لعودتهم إلى وطنهم.

 


وكشفت مقاطع الفيديو عن مشاعر مختلطة بين الفرحة والحزن والترقب، ظهرت في أعين السودانيين، عندما كانوا يترقبون وصول القطار الذي سيحملهم على مشارف وطنهم "السودان"، الذين غادروه قبل 3 سنوات، ووصلوا إلى مصر خوفًا من الحرب التي اشتعلت بين الجيش الوطني السوداني وبين ميليشيات الدعم السريع.

 

 

اكتظاظ محطة رمسيس لعودة السودانيين، فيتو
اكتظاظ محطة رمسيس لعودة السودانيين، فيتو

يذكر أن مصر قامت بفتح خطوط نقل بالقطار، عبر السكة الحديد من القاهرة إلى أسوان مجانًا على مدار الأسبوع، بداية من اليوم ٢١يوليو الجاري، لتسهيل عودة السودانيين لوطنهم، عن طريق النقل البري إلى المنافذ السودانية.


وكشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن حرصها على التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لتشغيل قطار مخصوص لنقل السودانيين العائدين إلى وطنهم الأم السودان. 

 

انتظار السودانيين لقطار العودة، فيتو
انتظار السودانيين لقطار العودة، فيتو
عودة السودانيين لوطنهم عبر قطار أسوان، فيتو
عودة السودانيين لوطنهم عبر قطار أسوان، فيتو

تشغيل قطار مخصوص لنقل السودانيين المقيمين في مصر

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطار مخصوص لنقل السودانيين المقيمين في مصر، والذين هاجروا أثناء الحرب السودانية، الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورًا بمحافظة أسوان، وتقرر تشغيل قطار مخصوص برقم "1940" (ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان اليوم الإثنين، لنقل الراغبين في العودة طواعية.


وتحرك القطار من محطة "رمسيس" بالقاهرة الساعة 11:00 صباحًا، حيث يصل أسوان الساعة 11:00 مساءً، وفقًا للجدول، على أن يعود بقطار رقم 1945 (ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة للركاب غدًا الثلاثاء، حيث يتحرك من أسوان الساعة 07:50 ويصل القاهرة الساعة 21:50 طبقًا للجدول.


وجاءت عملية نقل السودانيين العائدين إلى وطنهم، في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث يتم نقل العائدين السودانيين بالقطار من القاهرة لأسوان، إلى ميناء السد العالي النهري.
 

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