قائد مليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة ينضم للجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، انشقاق قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة من المليشيا وانضمامه للجيش الوطني.

انشقاق قائد مليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة وينضم للجيش السوداني

وقال بيان الجيش السوداني: "انحاز لجانب الحق والوطن اليوم بعد مغادرته لصفوف المتمردين، ومقررًا القتال جنبًا إلى جنب مع قواتنا، القائد بمليشيا آل دقلو الإرهابية أبوعاقلة كيكل، ومعه مجموعة كبيرة من قواته بعد أن تكشف لهم زيف وباطل دعاوى مليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانهم، وأنهم مجرد أدوات رخيصة لتمرير أجندة إجرامية دولية وإقليمية لتدمير البلاد أرضًا وشعبًا ومقدرات".



وأضاف الجيش السوداني في بيانه: نجدد عفو رئيس مجلس السيادة لكل من يسلم نفسه لأقرب قيادة عسكرية.