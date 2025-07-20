غلق 3 مراكز للتغذية والعلاج الطبيعي وصالة ألعاب للسيدات بدون ترخيص بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية فرع الفيوم، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة وشرطة المسطحات وجهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة على المنشآت الطبية وصالات الألعاب الرياضية.

مراكز طبية بدون ترخيص وانتحال صفة أطباء

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط 3 مراكز طبية للتغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي والحجامة، تعمل بدون ترخيص، ويديرها أشخاص ينتحلون صفة طبيب بشري وأخصائي علاج طبيعي، ويوجد بالمراكز مكملات غذائية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغ عددها 41 عبوة أمبول وشريط.

كما تم التحفظ على أجهزة طبية خاصة بمراكز العلاج الطبيعي، وأجهزة حجامة، بدون وجود فواتير تدل على مصدرها، وإجمالي المضبوطات 5 أجهزة طبية و187 معدة تستخدم في الحجامة وعلبتين للمشارط الطبية، وتم التحفظ على الأدوية والمعدات ومديري المراكز، وأغلقت المراكز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت أيضا من ضبط صالة ألعاب رياضية مخصصة للسيدات تعمل بدون ترخيص، وتم غلقها.

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