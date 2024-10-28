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رئيس مدينة الزقازيق بالشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية

ابوالفتوح يتفقد المراكزالتكنولوجية
ابوالفتوح يتفقد المراكزالتكنولوجية بالزقازيق

تفقد المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الأعمال بالمركز التكنولوجي بمختلف مكاتبه، اليوم الإثنين، للوقوف على انتظام سير العمل ونسب معدلات الإنجاز اليومية، مؤكدا على تبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.

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إنهاء كافة ملفات التصالح 

أكد رئيس المدينة على انتظام العمل بـ كافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لـرئاسة المركز خلال الفترة الصباحية والمسائية ، وذلك لتكثيف نسب تنفيذ ومعدلات الأداء لإنهاء كافة ملفات التصالح، مؤكدا على ضرورة تذليل كافة العقبات أولا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين طبقا للقانون.

ملف التصالح على قائمة أولوياتنا 

وأشار رئيس المدينة إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية ومازالت الاعمال مستمرة على مدار الساعة فى. كافة القطاعات

انتظام العمل بكافة المراكز بالوحدات المحلية 

وأكد رئيس المدينة على انتظام العمل بكافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز خلال الفترة الصباحية والمسائية، مؤكدا على تبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام 

رئيس مركز الزقازيق بالشرقية يتابع أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والمحاور

توجيهات المهندس حازم الأشمونى المحافظ 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة سرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بملفات التصالح وإزالة كافة العقبات وضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على معدلات تنفيذ وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.

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