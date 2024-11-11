رئيس مدينة الزقازيق يتفقد المراكز التكنولوجية بالشرقية لتسهيل إجراءات التصالح

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية بتفقد المركز التكنولوجي للاطمئنان على انتظام سير العمل بملف التصالح خلال الفترة المسائية وذلك في خطوة تؤكد حرصه الدائم على متابعة الملفات الخدمية للمواطنين.

الية عمل المركز التكنولوجى

اطلع رئيس المدينة على آلية عمل المركز التكنولوجى في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من سير الإجراءات وفقًا لللوائح والقوانين المعمول بها.

شرح مفصل من المسؤولين

كما استمع إلى شرح مفصل من المسؤولين عن المركز حول الإجراءات المتخذة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتذليل أي عقبات تواجههم.

تقديم كافة التسهيلات للمواطنين

أكد رئيس المدينة على أهمية سرعة إنهاء إجراءات التصالح، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين،

العمل بروح الفريق الواحد

مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف. كما وجه بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، والعمل على مدار الساعة لإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات.

توجيهات المهندس محافظ الشرقية

وذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المشتمرة لملف التصالح وسرعة انهاء كافة الاجراءات وتذليل كافة العقابات امام المواطنين.

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