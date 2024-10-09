الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منيا القمح بالشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين

عامر يتفقد المراكزالتكنولوجيه
عامر يتفقد المراكزالتكنولوجيه بمركز منيا القمح محافظةالشرقية

قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء،    بالمرور على المراكز التكنولوجية  بالمدينة والوحدات التابعة للتأكد من حسن أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتلقي طلبات التصالح.

رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية يناقش استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

وذلك بناء على توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  قام عامر  بتفقد العمل بالمركز التكنولوجي  بمجلس المدينة والتأكد من العمل فى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد،

 وكذا التأكيد على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

وأكد عامر على مسئول التكنولوجي بسرعة إنهاء إجراءات التصاريح وإجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وعاد مؤكدا على مديري المراكز التكنولوجية وكافه العاملين بسرعه بها  انتهاء الإجراءات وفقا للمواعيد المحددة وحسن التعامل مع الجمهور

تكثيف حملات النظافة والتجميل بمركز منيا القمح في الشرقية

وأكد رئيس المركز على مديرى مراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة فى إنهاء الإجراءات وفقا للجداول الزمنية المحددة وفقا للقانون.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح المراكز التكنولوجية التاكد من حسن اداء الخدمة المقدمة اليوم 9اكتوبر 2024 محافظة الشرقية تلقى طلبات التصالح

مواد متعلقة

تكثيف حملات النظافة والتجميل بمركز منيا القمح في الشرقية

رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية يناقش استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

رئيس منيا القمح بالشرقية يتفقد جاهزية الحملات الميكانيكية وصيانة المعدات

صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات باستخدام المنظار الجاسوس بمستشفى منيا القمح

الأكثر قراءة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأربعاء

بعد فسخ عقده مع مودرن، الجونة يضم نجم الأهلي السابق

مدبولي: مصر تمتلك جيشا قادرا على حمايتها وصيانة مقدراتها

اقتصاد الحرب، هل تعيد مصر تطبيق بنود ميزانية معركة أكتوبر بعد 51 عاما

الرصاص قبل الطعام، ماذا يعنى تطبيق الدول نموذج اقتصاد الحرب؟

سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية فى الكويت واستشهاد قائدها

وسط أجواء مشحونة بالتوتر، تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبايدن

منوعات

المزيد

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

المزيد

خدمات

المزيد

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

ما حكم الشرع في إقامة العقيقة للمولود؟ الإفتاء توضح آراء الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية