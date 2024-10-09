رئيس منيا القمح بالشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين

قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بالمرور على المراكز التكنولوجية بالمدينة والوحدات التابعة للتأكد من حسن أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتلقي طلبات التصالح.

وذلك بناء على توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قام عامر بتفقد العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة والتأكد من العمل فى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد،

وكذا التأكيد على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

وأكد عامر على مسئول التكنولوجي بسرعة إنهاء إجراءات التصاريح وإجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وعاد مؤكدا على مديري المراكز التكنولوجية وكافه العاملين بسرعه بها انتهاء الإجراءات وفقا للمواعيد المحددة وحسن التعامل مع الجمهور

وأكد رئيس المركز على مديرى مراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة فى إنهاء الإجراءات وفقا للجداول الزمنية المحددة وفقا للقانون.

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