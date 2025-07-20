مصرع طالب غرقا في ترعة بالقليوبية

لقي طالب مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه، بترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وذلك أثناء لهوه مع صديقه بالترعة، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالب أثناء الاستحمام بترعة بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد فيه بورود بلاغًا من أهالى قرية بهادة بمصرع طالب بترعة الباسوسية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهرى، لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة الطالب، وتبين أنه الجثة للطالب "محمود س ه" ذات العقد الثاني من عمره، ومقيم بقرية البرادعة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تبين أنه أثناء لهوه واستحمامه مع أحد أصدقائه بالترعه، لقي مصرعه غرقًا، وذلك لعدم إجادته السباحة.

وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.