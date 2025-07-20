الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طالب غرقا في ترعة بالقليوبية

ترعة
ترعة

لقي طالب مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه، بترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وذلك أثناء لهوه مع صديقه بالترعة، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إحالة أوراق عاطل للمفتي بتهمة قتل شاب في القليوبية

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع حادث كوبري طوخ (صور)

مصرع طالب أثناء الاستحمام بترعة بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد فيه بورود بلاغًا من أهالى قرية بهادة بمصرع طالب بترعة الباسوسية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهرى، لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة الطالب، وتبين أنه الجثة للطالب "محمود س ه" ذات العقد الثاني من عمره، ومقيم بقرية البرادعة بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات، تبين أنه أثناء لهوه واستحمامه مع أحد أصدقائه بالترعه، لقي مصرعه غرقًا، وذلك لعدم إجادته السباحة.

وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة البحث الجنائي بالقليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية القناطر الخيرية مركز شرطة القناطر الخيرية مستشفي القناطر الخيرية مستشفى القناطر

مواد متعلقة

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع حادث كوبري طوخ (صور)

محافظ القليوبية يتابع الحصاد الأسبوعي لمبادرة معًا بالوعي نحميها

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد مراكز تصحيح أوراق إجابة طلاب الشهادة الثانوية

نشوب حريق داخل مصنع قطن في القليوبية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

الأهلي يستعد لتوجيه الشكر رسميا لهذا اللاعب

أول تعليق من وزيرة البيئة بعد تقديم استقالتها من الحكومة

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

الأهلي ينتظر قيمة القسط الأول من صفقة وسام أبو علي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 20 /7/ 2025

آخر تطورات أسعار الحديد اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمرشحي انتخابات الشيوخ 2025.. 8 محظورات في الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية