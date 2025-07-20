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حوادث

المؤبد لكهربائي قتل زوجته في القليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لكهربائي أفراح، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

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المؤبد لكهربائي أفراح لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.


تعود أحداث القضية ليوم 15 / 5 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "عصام ع ع"، 20 سنة، كهربائي أفراح، في القضية رقم 38297 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4466 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه قتل زوجته المجني عليها "إسراء ل س" عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لخلافات زوجية سابقة بينهما، على إثرها أضمر لها الشر في نفسه، وتحين فرصة الخلاص منها وما إن ظفر بها حتى أطبق على عنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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